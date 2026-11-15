Ballia News: बलिया के लाल छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने से गांव में खुशी

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11 साल की उम्र में सेना के खेल संस्थान में हुआ चयनतीन भाइयों और दो बहनों में चौथे स्थान पर रहे छोटेलाल यादव बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उनके पिता राधाकृष्ण यादव वाराणसी रेलवे विभाग में कार्यरत थे। इस कारण उनकी शुरुआती शिक्षा वाराणसी स्थित डीएलडब्ल्यू स्कूल में कक्षा छह तक हुई। खेल के प्रति उनकी प्रतिभा को देखते हुए महज 11 वर्ष की उम्र में वर्ष 1999 में स्पोर्ट्स बॉयज आर्मी, पुणे में उनका चयन हो गया। इसके बाद उनकी शिक्षा-दीक्षा सेना की देखरेख में हुई। एशियन कैडेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त ने सम्मानित किया। वर्ष 2005 में वह सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए।खिलाड़ी से कोच बने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को तराशामुक्केबाजी के प्रति लगन और प्रशिक्षण के अनुभव के दम पर छोटेलाल यादव ने वर्ष 2013 से भारतीय सेना के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनकी प्रतिभा और अनुभव को देखते हुए वर्ष 2015 में भारतीय मुक्केबाजी टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वह सैफ खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। छोटेलाल यादव ने बताया कि उन्होंने मैरीकॉम, जैसमिन और साक्षी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है। इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों की उपलब्धियां भारतीय मुक्केबाजी में उनके योगदान और प्रशिक्षण क्षमता को दर्शाती हैं।व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो छोटेलाल यादव का विवाह वर्ष 2022 में मऊ जिले के अमिला क्षेत्र निवासी सुजाता यादव से हुआ। उनके तीन भाई संतोष यादव, सतीश चंद यादव और एक अन्य भाई हैं, जबकि उनकी बहनें इंदु यादव और लक्ष्मी यादव विवाहित हैं। गांव की गलियों से निकलकर भारतीय मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले छोटेलाल यादव की इस उपलब्धि से परिवार, गांव और खेल प्रेमियों में गर्व और उत्साह का माहौल है।