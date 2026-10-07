फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The MLA issued an ultimatum to fix the power fault within two days

Ballia News: विधायक ने दो दिन में बिजली का फॉल्ट दूर करने का दिया अल्टीमेटम

Wed, 07 Oct 2026 12:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
The MLA issued an ultimatum to fix the power fault within two days
अवाया विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण करते क्षेत्रीय विधायक हंसू राम।जागरुक पाठक
बलिया। अवाया विद्युत उपकेंद्र के सोनाडीह फीडर की नई लाइन बंद होने पर मंगलवार को बेल्थरारोड विधायक हंसू राम ने बिजली निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। फॉल्ट दूर नहीं होने का कारण पूछने पर जेई रामविलास खरवार ने लोकेटर के अभाव का हवाला दिया। इस पर विधायक नाराज हो गए और दो दिन के भीतर फॉल्ट खोजकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का अल्टीमेटम दिया।
विज्ञापन

मंगलवार दोपहर करीब दो बजे औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने सोनाडीह फीडर की नई लाइन बंद मिलने पर जेई से जवाब मांगा। जेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान केबल कट जाने से लाइन में खराबी आई है और लोकेटर उपलब्ध नहीं होने से फॉल्ट का पता नहीं चल पा रहा है। इस पर विधायक ने तत्काल जिला मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता से फोन पर बात कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और समस्या का समाधान कराने को कहा। विधायक ने बेल्थरारोड में जेई की कमी, स्थानांतरण के बाद कर्मचारी के रिलीव न होने तथा एसडीओ की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों के अभाव का हवाला देकर बिजली आपूर्ति प्रभावित रखने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि विधायक हंसू राम ने करीब दो माह पूर्व ही अवाया उपकेंद्र पर सोनाडीह फीडर की नई लाइन का शुभारंभ किया था। महज दो माह में नई लाइन बंद होने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed