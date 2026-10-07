Ballia News: सरयू की कटान से चार मकान नदी में समाए, सात कटान के मुहाने पर

विज्ञापन



कटान की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रभावित परिवार घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे कटान के बावजूद मंगलवार तक स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कटान की यही रफ्तार बनी रही तो जल्द ही इसका दायरा वशिष्ठनगर और गोपालनगर की आबादी तक पहुंच सकता है। खेतों के बाद अब रिहायशी इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया है।

विज्ञापन

बैरिया। सरयू नदी का जलस्तर घटते ही सुरेमनपुर दियरांचल में कटान का कहर और तेज हो गया है। गोपालनगर टांडी में मंगलवार को कटान की जद में आने से कमलेश यादव, रामनरायण यादव, संजय यादव और मंजय यादव के रिहायशी मकान नदी में समा गए। वहीं तिलंगी यादव, रामबाबू यादव, बलिराम यादव, शिवजी यादव, महेश यादव, बाबूराम यादव और गणेश यादव के मकान भी कटान के मुहाने पर पहुंच गए हैं। कटान की रफ्तार नहीं थमी तो इन मकानों के भी सरयू में समाने का खतरा बना हुआ है।