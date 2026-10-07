Ballia News: ब्रेकर पर उछली बाइक, सड़क पर गिरी महिला की हुई माैत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:34 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:34 AM IST
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मनियर। थाना क्षेत्र के पिलुई चट्टी के पास मंगलवार को स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल उछलने से सड़क पर गिरी महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उन्हें आनन-फानन में मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। महिला बेटे के साथ अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए बसारिखपुर जा रही थीं।
बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी देव दतिया देवी (48) पत्नी ददन तुरहा (52), मंगलवार को अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर से बसारिखपुर जा रही थीं। उन्हें अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होना था। पिलुई चट्टी के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल उछल गई। इससे देव दतिया देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
आसपास के लोगों की मदद से परिजन उन्हें तत्काल मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बलिया रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी और रेफरल पर्ची भी बना दी। इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना शव घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। मृतका के परिवार में पति के अलावा दो बेटे और पांच बेटियां हैं। मनियर थाना प्रथारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले भेजकर जांच की जा रही है।
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बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी देव दतिया देवी (48) पत्नी ददन तुरहा (52), मंगलवार को अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर से बसारिखपुर जा रही थीं। उन्हें अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होना था। पिलुई चट्टी के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल उछल गई। इससे देव दतिया देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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आसपास के लोगों की मदद से परिजन उन्हें तत्काल मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बलिया रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी और रेफरल पर्ची भी बना दी। इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना शव घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। मृतका के परिवार में पति के अलावा दो बेटे और पांच बेटियां हैं। मनियर थाना प्रथारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले भेजकर जांच की जा रही है।
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