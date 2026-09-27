Ballia News: आरोहिणी युवती सम्मेलन में गूंजा नारी शक्ति और नेतृत्व का संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
बलिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को गंगा बहुद्देशीय सभागार में ‘आरोहिणी युवती सम्मेलन’ आयोजित किया गया। इसमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं और युवतियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
अखिल भारतीय संयोजक सृष्टि सिंह ने बलिया की महिलाओं के साहस और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवनशैली और नागरिक कर्तव्य में युवतियों की भूमिका पर जोर दिया। मुख्य अतिथि डॉ. पुष्पा मिश्रा और वक्ता अंजली सिंह ने छात्राओं से आत्मविश्वास के साथ शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक दायित्वों में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। संचालन श्रेया सिंह और साक्षी श्री ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अखिल भारतीय संयोजक सृष्टि सिंह ने बलिया की महिलाओं के साहस और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवनशैली और नागरिक कर्तव्य में युवतियों की भूमिका पर जोर दिया। मुख्य अतिथि डॉ. पुष्पा मिश्रा और वक्ता अंजली सिंह ने छात्राओं से आत्मविश्वास के साथ शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक दायित्वों में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
विज्ञापन
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। संचालन श्रेया सिंह और साक्षी श्री ने किया।
विज्ञापन