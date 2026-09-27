Ballia News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण

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बलिया। जिला अस्पताल में शनिवार को गोरखपुर से पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की करीब 20 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पहुंची, जहां करीब 40 मिनट तक अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। टीम के पहुंचने की जानकारी होते ही अस्पताल के कर्मचारियों में खलबली मची रही। काफी देर बाद सीएमओ डॉ. अभय नारायण राय कार्यालय पहुंचे। टीम ने उनसे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। टीम में अध्यक्ष कमलेश ओझा के साथ अंकित ओझा, वालेन्दु ओझा, रफ्फुला अंसारी, अनीश मिश्रा और रामसूरत समेत अन्य सदस्य शामिल रहे। टीम के सदस्यों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सामान्य मिलीं।