Ballia News: बाइक-डंपर की टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
बेल्थरारोड। उभांव थाना क्षेत्र के चौकिया-नगरा मार्ग पर शनिवार शाम जमुआव गांव के पास बाइक और डंपर की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान नगरा थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी शत्रुघ्न (35) पुत्र जवाहर के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शत्रुघ्न नगरा की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे डंपर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, शत्रुघ्न के सिर में गंभीर चोट लगी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
विज्ञापन