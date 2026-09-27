Ballia News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोपी गिरफ्तार

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बलिया। फेफना पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोपी शुभम राजभर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे डुमरी नहर पुलिया के पास से पकड़ा और आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दो जुलाई को बांसडीहरोड थाने में तहरीर देकर इंदौर निवासी शुभम पर शादी का झांसा देने, संबंध बनाने और बाद में मारपीट का आरोप लगाया था। मामला डुमरी गांव का होने के कारण विवेचना फेफना पुलिस को सौंपी गई। उपनिरीक्षक सुरेंद्र नाथ ने टीम के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडेय के नेतृत्व में हुई।