Ballia News: 12 मिलीमीटर हुई बारिश से चार डिग्री गिरा तापमान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 AM IST
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जिले में दो दिनों से बारिश हो रही है। बुधवार को करीब दो घंटे तक कभी तेज तो कभी धीमी बारिश होती रही। बारिश 12 एमएम (मिलीमीटर) दर्ज की गई।
इससे 10 से सड़कों पर पानी ठहरने से आवागमन प्रभावित हुआ। मंगलवार की रात चमक व गरज के साथ बारिश हुई। बुधवार को अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। करीब चार डिग्री अधिकतम तापमान में कमी आई है।
मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी का मौसम सक्रिय हो गया है। जिसका असर बृहस्पतिवार को अधिक पड़ने की संभावना है।
पूर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। सुखपुरा में बलिया-सिकंदरपुर मुख्य मार्ग से करनई जाने वाला संपर्क मार्ग पर जलभराव हो गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। लंबे समय से खराब सड़क और जलभराव की समस्या से लोगों में नाराजगी है।
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इससे 10 से सड़कों पर पानी ठहरने से आवागमन प्रभावित हुआ। मंगलवार की रात चमक व गरज के साथ बारिश हुई। बुधवार को अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। करीब चार डिग्री अधिकतम तापमान में कमी आई है।
मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी का मौसम सक्रिय हो गया है। जिसका असर बृहस्पतिवार को अधिक पड़ने की संभावना है।
पूर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। सुखपुरा में बलिया-सिकंदरपुर मुख्य मार्ग से करनई जाने वाला संपर्क मार्ग पर जलभराव हो गया है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। लंबे समय से खराब सड़क और जलभराव की समस्या से लोगों में नाराजगी है।
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