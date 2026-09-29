Ballia News: सड़क हादसे में किशोर गंभीर घायल, वाराणसी रेफर

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लोगों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर बलिया रेफर कर दिया। बलिया में सुधार न होने पर उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया। अनीश की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार वाराणसी में चल रहा है। अनीश के पिता वृंदावन मौर्य ने बैरिया कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। उन्होंने जिम्मेदार बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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बैरिया। थाना दोकटी क्षेत्र के सावन छपरा निवासी 15 वर्षीय अनीश मौर्य सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना करीब छह दिन पहले हुई थी। यह हादसा खपड़िया बाबा गेट के समीप लालगंज मार्ग पर हुआ। लालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी।