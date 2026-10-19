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Ballia News: कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज में 50 रुपये में टीबी की होगी जांच

Mon, 19 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:43 AM IST
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TB testing to be available for 50 rupees at Kalpnath Rai Medical College
कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज कसारा में टीबी मरीजों की बलगम जांच सुविधा शुरू हो गई है। यह जांच केवल 50 रुपये में होगी। जिससे मरीजों को तत्काल उपचार मिलने में मदद मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग में यह सुविधा उपलब्ध है। इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। श्वसन तंत्र विभाग के सहायक प्रोफेसर सुमित आर्या ने बताया कि पहले संदिग्ध मरीजों को बाहर भेजा जाता था। अब जांच रिपोर्ट जल्द मिलने से उपचार भी जल्द शुरू हो सकेगा। डॉ. आर्या ने बताया कि बलगम जांच के बाद दवा प्रतिरोधक क्षमता की जांच की सलाह भी दी जाती है। मेडिकल कॉलेज के निदेशक मनीष राय ने कहा कि संस्थान की प्राथमिकता मरीजों को कम समय और खर्च में चिकित्सा सुविधाएं देना है। संवाद
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