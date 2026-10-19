Ballia News: कुतिया को डंडे से मारने का विरोध करने पर मारपीट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर टंगुनिया गांव निवासी राजू राजभर की तहरीर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार की शाम चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार बीते 16 अक्तूबर की रात करीब 9:25 बजे गांव के ही रामजनम उर्फ वकील ने उनकी पालतू कुतिया को डंडे से मार दिया। जब उनके चचेरे भाई हरिकेश राजभर कारण पूछने गए, तो रामजनम, हंसराज, राजा और भृगुनाथ ने मिलकर हरिकेश पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे राजू और उनके भाई हरिश्चंद्र को भी लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घायल हरिकेश का इलाज मऊ शहर स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। संवाद
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