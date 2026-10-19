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Ballia News: कुतिया को डंडे से मारने का विरोध करने पर मारपीट

Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
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Assault following an objection to the beating of a female dog with a stick
घोसी कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर टंगुनिया गांव निवासी राजू राजभर की तहरीर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार की शाम चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार बीते 16 अक्तूबर की रात करीब 9:25 बजे गांव के ही रामजनम उर्फ वकील ने उनकी पालतू कुतिया को डंडे से मार दिया। जब उनके चचेरे भाई हरिकेश राजभर कारण पूछने गए, तो रामजनम, हंसराज, राजा और भृगुनाथ ने मिलकर हरिकेश पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे राजू और उनके भाई हरिश्चंद्र को भी लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घायल हरिकेश का इलाज मऊ शहर स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। संवाद
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