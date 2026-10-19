Ballia News: अमृत सरोवर में बेर्रा का फूल तोड़ने गए वृद्ध की डूबने से मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:41 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:41 AM IST
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर के कारेवन स्थित अमृत सरोवर में रविवार की सुबह आठ बजे डूबने से सुरेश राजभर (63) की मौत हो गई। ग्रामीण रवि ने बताया कि वह दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए अमृत सरोवर से बेर्रा का फूल तोड़ने गए थे। 10 मिनट तक तलाश की गई। उन्हें बाहर निकालकर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़रांव ले गए। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
कोतवाली क्षेत्र के पिवाताल गांव निवासी सुरेश राजभर सुबह करीब आठ बजे सरोवर पहुंचे थे। फूल तोड़ने के लिए सरोवर में उतरने के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान सरोवर के पास बकरी चरा रही एक महिला की नजर उन पर पड़ी। उनको डूबता देख महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सरोवर से कुछ दूरी पर बैठे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शेर सिंह और सुनील चौहान ने सरोवर में उतरकर उनकी तलाश शुरू की। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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इनसेट -
नाले में मिला युवक का शव
मऊ। घोसी कोतवाली के हाजीपुर गांव स्थित नाले में रविवार की शाम पांच बजे आशीष चौरसिया (20) का शव उतराया मिला। वो शनिवार की रात से घर से लापता था। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान की। सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि युवक कोपागंज थाना क्षेत्र के लिलारी भरौली गांव का निवासी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो इधर उधर घूमता रहता था। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है।
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कोतवाली क्षेत्र के पिवाताल गांव निवासी सुरेश राजभर सुबह करीब आठ बजे सरोवर पहुंचे थे। फूल तोड़ने के लिए सरोवर में उतरने के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान सरोवर के पास बकरी चरा रही एक महिला की नजर उन पर पड़ी। उनको डूबता देख महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सरोवर से कुछ दूरी पर बैठे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शेर सिंह और सुनील चौहान ने सरोवर में उतरकर उनकी तलाश शुरू की। कोतवाल रविंद्रनाथ राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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नाले में मिला युवक का शव
मऊ। घोसी कोतवाली के हाजीपुर गांव स्थित नाले में रविवार की शाम पांच बजे आशीष चौरसिया (20) का शव उतराया मिला। वो शनिवार की रात से घर से लापता था। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान की। सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि युवक कोपागंज थाना क्षेत्र के लिलारी भरौली गांव का निवासी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो इधर उधर घूमता रहता था। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है।
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