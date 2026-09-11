Ballia News: तमिलनाडु ने जीती तीसरी जूनियर नेशनल रिंग टेनिस चैंपियनशिप

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रिंग टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 14 से 15 राज्यों के युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समारोह में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। रिंग टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सचिव मनीषा रानी और रिंग टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के.आर.वी. श्यामसुंदर सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल संचालन में भूमिका निभाने वाले रेफरी और तकनीकी निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। टीम चैंपियनशिप में तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से रजत पदक हासिल किया। ओडिशा की टीम चौथे स्थान पर रही। मनीषा रानी ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन का महत्व समझाया। के.आर.वी. श्यामसुंदर ने कहा कि रिंग टेनिस युवाओं में एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ाती है।बालक सिंगल्स में तमिलनाडु के जी. सिद्धार्थ ने प्रथम और एस. प्रदीप कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तेलंगाना के सिद्धार्थ तीसरे और उत्तर प्रदेश के श्रेयांश चौथे स्थान पर रहे। बालिका सिंगल्स में तमिलनाडु की एन. अवशी ने पहला और एस. मृदुला ने दूसरा स्थान हासिल किया। तेलंगाना की वंशिता और रिशिता क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं।बालक डबल्स में तमिलनाडु के मेल्विन राज और शत्रुघ्नु ने स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के शुभम जायसवाल और आदित्य दूसरे स्थान पर रहे। बालिका डबल्स में तमिलनाडु की प्रियादर्शनी और हैंसी प्रथम रहीं, जबकि गुजरात की भूमिका और तेजस्वी द्वितीय स्थान पर रहीं। मिक्स्ड डबल्स में तमिलनाडु के लतीशा और करिश्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के वेदांत जायसवाल और श्रेया यादव दूसरे स्थान पर रहे।