Ballia News: लोन दिलाने के नाम पर 20 हजार की ठगी

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बांसडीह रोड। सोनाडाबर निवासी सुदर्शन कुमार सुमन से एक फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुदर्शन के अनुसार, दो अक्तूबर को फोन करने वाले ने खुद को बजाज फाइनेंस का अधिकारी बताते हुए पांच लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराने की बात कही। प्रोसेसिंग फीस व अन्य शुल्क के नाम पर अलग-अलग खातों में कई बार रुपये जमा कराए गए। रकम देने के बाद लोन नहीं मिला। आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने जांच की बात कही।