फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Swindled of 20,000 on the pretext of securing a loan.

Ballia News: लोन दिलाने के नाम पर 20 हजार की ठगी

Sun, 04 Oct 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Swindled of 20,000 on the pretext of securing a loan.
बांसडीह रोड। सोनाडाबर निवासी सुदर्शन कुमार सुमन से एक फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुदर्शन के अनुसार, दो अक्तूबर को फोन करने वाले ने खुद को बजाज फाइनेंस का अधिकारी बताते हुए पांच लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराने की बात कही। प्रोसेसिंग फीस व अन्य शुल्क के नाम पर अलग-अलग खातों में कई बार रुपये जमा कराए गए। रकम देने के बाद लोन नहीं मिला। आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने जांच की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed