Ballia News: कांग्रेस की समीक्षा बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:33 AM IST
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बलिया। जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में शनिवार को जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक हुई।
इसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और स्थानीय जनसमस्याओं पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि दो से आठ अक्तूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ और देश बचाओ’ अभियान के तहत गांव, शहर और ब्लॉक स्तर पर जनजागरण किया जाएगा। आठ अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले प्रदर्शन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय समस्याओं को चिह्नित कर तहसील स्तर पर आंदोलन करने का आह्वान किया।
बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ को बधाई दी गई। कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान मसूद समेत नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान सच्चिदानंद तिवारी, सत्य प्रकाश उपाध्याय, परशुराम जी, खजांची राय, अरुण भारती, सिद्धनाथ तिवारी, जैनेन्द्र पाण्डेय ‘मिंटू’, राजेंद्र प्रसाद जाटव, अशोक सिंह, पारसनाथ वर्मा, रुपेश चौबे, विवेक ओझा, अनिल पाण्डेय समेत अन्य मौजूद रहे।
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इसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और स्थानीय जनसमस्याओं पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि दो से आठ अक्तूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ और देश बचाओ’ अभियान के तहत गांव, शहर और ब्लॉक स्तर पर जनजागरण किया जाएगा। आठ अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले प्रदर्शन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय समस्याओं को चिह्नित कर तहसील स्तर पर आंदोलन करने का आह्वान किया।
बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ को बधाई दी गई। कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान मसूद समेत नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान सच्चिदानंद तिवारी, सत्य प्रकाश उपाध्याय, परशुराम जी, खजांची राय, अरुण भारती, सिद्धनाथ तिवारी, जैनेन्द्र पाण्डेय ‘मिंटू’, राजेंद्र प्रसाद जाटव, अशोक सिंह, पारसनाथ वर्मा, रुपेश चौबे, विवेक ओझा, अनिल पाण्डेय समेत अन्य मौजूद रहे।
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