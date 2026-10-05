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Ballia News: महिला सशक्तीरण को मंच देगा खेल महोत्सव

Mon, 05 Oct 2026 11:27 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:27 PM IST
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Sports festival to provide a platform for women's empowerment.
नरही स्थित आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज पर बालिका खिलाड़ियों को फेफना खेल महोत्सव के लिए आमंत्रित करत
बलिया। जननायक चंद्रशेखर फेफना खेल महोत्सव महिला सशक्तीकरण के लिए मंच का काम करेगा। जनपद की आधी आबादी अपने खेल प्रतिभा को इस मंच पर प्रदर्शित कर सकेगी।
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बालिका खिलाड़ियों के प्रतिभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सोमवार को बालिका खिलाड़ियों से जनसंपर्क किया। फेफना विधानसभा के नरही स्थित आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचे पूर्व मंत्री ने वॉलीबॉल की दर्जनों राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों से संपर्क कर फेफना खेल महोत्सव में प्रतिभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने इन सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया।
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पूर्व मंत्री ने कहा कि जनपद की आधी आबादी अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेगी। फेफना खेल महोत्सव से निकली बालिका खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय फ़लक तक जनपद एवं प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया। इसके पूर्व रविवार देर शाम संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय सुरही पहुंच कर पूर्व मंत्री ने प्रो. अखिलेश राय से मुलाकात कर खेल महोत्सव के ऐतिहासिक आयोजन हेतु वार्ता किया। साथ ही महाविद्यालय की युवा खेल प्रतिभाओं को महोत्सव में प्रतिभागिता हेतु आमंत्रित किया।
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गौरतलब हो कि 22 अक्तूबर से जननायक चंद्रशेखर फेफना खेल महोत्सव की क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाएगी। वहीं आठ क्लस्टर प्रतियोगिता के बाद फाइनल 26 से 30 नवंबर के मध्य आयोजित होंगे।
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