Ballia News: भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम पहुंची

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इसके बाद पीड़िता के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया और उसके पक्ष से जुड़े साक्ष्यों की जानकारी ली। एक महिला पदाधिकारी की ओर से लगाए गए दुष्कर्म और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोपों की जांच के लिए टीम पहुंची। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार पीड़िता जांच टीम के समक्ष अपने पूर्व बयानों पर कायम रही। उसने मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को टीम के सामने रखा। वहीं, जांच टीम ने संगठन पदाधिकारियों और आरोपों से जुड़े लोगों से अलग-अलग बातचीत कर उनका पक्ष भी जाना।जांच के दौरान टीम ने प्रकरण से जुड़े लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बातचीत पूरी करने के बाद टीम वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर टीम अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। फिलहाल भाजपा की ओर से जांच रिपोर्ट अथवा उसके निष्कर्ष को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।महिला नेत्री की ओर से जिलाध्यक्ष समेत संगठन के पदाधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को प्रदेश नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। इससे पहले शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिलाध्यक्ष से भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई थी। इसके बाद पीड़िता से तथ्य जानने के लिए दो क्षेत्रीय महिला पदाधिकारियों को भेजा गया।मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि जांच टीम आई थी, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं किया गया है। लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं।