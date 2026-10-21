सत्ता का संग्राम: रसड़ा में यूपी चुनाव से पहले क्या हैं मुद्दे? विधायक ने कितना किया काम, देखें रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। यहां स्थानीय लोगों, युवाओं और महिलाओं से बातचीत में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। लोगों ने सपा विधायक रेखा वर्मा के कामकाज और क्षेत्र में उनकी सक्रियता पर भी अपनी राय रखी। कुछ ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की, जबकि स्थानीय विकास और रोजगार को लेकर कई सवाल उठाए गए।

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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के दौरान स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की। यह क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा है, जहां पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह लगातार तीन बार जीते थे और इसी साल उनका निधन हो गया। व्यापारियों से पिछले पांच साल में हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर उनकी राय ली गई। व्यापारियों ने योगी सरकार के कामकाज को "बहुत बढ़िया" और "बहुत सुंदर" बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी है और महिलाएं व व्यापारी सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले व्यापारियों के साथ होने वाली छिनैती की घटनाओं में कमी आई है। व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा और विनिर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य होने का दावा किया।बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के माधोपुर गांव में 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम हुआ। किसानों से सरकारी योजनाओं की पहुंच और उनकी स्थिति पर बात की। किसानों ने योगी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि छोटे किसानों को सही ढंग से मिल रही है। इसकी निगरानी भी हो रही है, जिससे किसानों को काफी मदद मिली है। खेती का विकास बेहतर हुआ है; खाद और बीज समय पर उपलब्ध हो रहे हैं। बिजली भी समय पर मिल रही है, जो किसानों की मुख्य आवश्यकता है। गांव में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी काफी काम हुआ है। किसानों ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर गहरा विश्वास जताया, इसे सुदृढ़ और मजबूत बताया। एक युवा किसान ने कहा कि योगी सरकार का काम पिछली सरकारों से काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर मतदान किया जाएगा।उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। यह क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा है, जहां पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह लगातार तीन बार जीते थे और इसी साल उनका निधन हो गया। लोगों ने पिछले पांच साल में हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर अपनी राय व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने सड़कों, द्रुतगामी मार्गों और बुनियादी ढांचे में सुधार की सराहना की। एक शिक्षक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा की ओर छात्रों के बढ़ते झुकाव को सराहा। बिजली आपूर्ति में भी सुधार देखा गया, जहां अब 18-20 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कानून व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बताया गया, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। भाजपा के एक पूर्व नगर अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण को "15 लाख रुपये" के वादे से बड़ा विकास बताया। उन्होंने कांग्रेस पर 70 साल का "कचरा" साफ करने में मोदी सरकार के प्रयासों की बात कही। रसड़ा की जनता ने दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के कामकाज को सराहा। लोगों ने कहा कि उनका निधन क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सड़कों, बिजली, पानी और नालियों के निर्माण सहित गांव-गांव में विकास कार्य किए। हालांकि, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और एक नया भाजपा विधायक उमाशंकर सिंह से अधिक विकास कर सकता है। उन्होंने पूर्व भाजपा विधायक अनिल कुमार के काम को भी याद किया।बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम आयोजित हुआ। मथुरा स्नातकोत्तर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। यह क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा है, जहां पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया था। छात्रों ने रसड़ा में पिछले पांच साल में हुए विकास कार्यों पर अपनी राय दी। सत्यम कुशवाहा ने बताया कि उमाशंकर सिंह ने जातिवाद से ऊपर उठकर काम किया और बुनियादी ढांचे का काफी विकास किया। उन्होंने सड़कों को ठोस और मजबूत बनवाया। कई छात्रों ने योगी सरकार के कामकाज को भी अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और माफिया राज खत्म हुआ है। अपराध और भ्रष्टाचार में कमी आई है, तथा त्वरित कार्रवाई की जाती है। पूर्वांचल द्रुतगामी मार्ग जैसे सड़क परिवहन से यात्रा का समय कम हुआ है। कुछ छात्रों ने कॉलेज में फीस जमा करने और बोर्ड फॉर्म भरने जैसी आंतरिक समस्याओं को उठाया। छात्रों ने उमाशंकर सिंह के कामकाज की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके जैसा कोई विधायक नहीं हुआ। कई छात्रों ने उनके बेटे और उनकी पार्टी को वोट देने की बात कही। युवाओं के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार और कॉलेज की समस्याओं का समाधान प्रमुख मुद्दे हैं। युवाओं ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को सराहा। उन्होंने कहा कि राज्य में गुंडा राज खत्म हुआ है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक छात्र ने अग्निवीर योजना का उल्लेख किया, लेकिन चार साल बाद रोजगार के अवसर पर चिंता व्यक्त की। कुल मिलाकर, युवाओं ने विकास और कानून व्यवस्था को आगामी चुनाव के मुख्य मुद्दे बताया।