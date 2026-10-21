बेल्थरा रोड में 'सत्ता का संग्राम': कुर्सी का फैसला करने वाले मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, विकास पर क्या बोले?
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 21 Oct 2026 08:44 AM IST
सार
चुनाव के मैदान में नेताओं के दावे बहुत हैं, लेकिन असली तस्वीर जनता के बीच जाकर ही सामने आती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ रही है और इसी बीच अमर उजाला का 'सत्ता का संग्राम' अभियान जनता के दरवाजे तक पहुंच रहा है। अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत बलिया के बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में पहुंची। टीम ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद किया।
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विस्तार
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा सवाल यही है कि पांच साल में जनता की जिंदगी कितनी बदली? सड़कें कितनी सुधरीं, बिजली-पानी की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई, किसानों और व्यापारियों को कितनी राहत मिली और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा कितना मजबूत हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के बीच पहुंच रही है। अमर उजाला की टीम बलिया के बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में पहुंची। टीम ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर जाना कि उनके लिए 2027 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और वे अपने विधायक के कामकाज को किस नजर से देखते हैं। बेल्थरा रोड से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हंसू राम विधायक हैं।
योगी सरकार के काम पर क्या बोले युवा
बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र में युवाओं से बातचीत के दौरान एक शिक्षक ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि विधायक हंसू राम, जो मूल रूप से इस क्षेत्र के नहीं थे, उन्होंने अपने कार्यों से बाहरी होने के ठप्पे को हटा दिया है। उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास परियोजनाओं की सराहना करते हुए शिक्षक ने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है।
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बेल्थरारोड के किसानों से बातचीत
किसानों का कहना है कि योगी सरकार ने उनके हित में अच्छा काम किया है और उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। किसान सम्मान निधि योजना और आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। विधायक के लोगों के बीच सक्रिय रहने का भी उल्लेख किया गया। किसानों के अनुसार, इस बार भी विकास के नाम पर मतदान होगा। उन्हें समय पर खाद और बीज मिल रहा है, और क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी हुआ है।
बेल्थरारोड के व्यापारियों का मूड क्या
व्यापारियों ने बताया कि बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम हुआ है और योगी सरकार में विकास हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की गई। रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी सहित हर क्षेत्र में काम होने की बात कही गई। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि योगी सरकार में माफिया राज समाप्त हुआ है और भय का माहौल खत्म हुआ है, जिसे वे जनता के लिए एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं।
बेल्थरारोड में विकास की कैसी तस्वीर?
स्थानीय निवासियों ने विधायक हंसू राम द्वारा किए गए कार्यों की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि विधायक ने क्षेत्र में लाइटें लगवाई हैं, मिडिल स्कूल में जिम का निर्माण कराया है, सड़कें बनवाई हैं, और अंबेडकर प्रतिमाओं के आसपास लाइटें लगवाई हैं। इंटरलॉकिंग का काम भी हुआ है। सड़क, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था के मामले में सरकार के काम को ठीक बताया गया है और निवासी अपने विधायक से संतुष्ट नजर आए।
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योगी सरकार के काम पर क्या बोले युवा
बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र में युवाओं से बातचीत के दौरान एक शिक्षक ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि विधायक हंसू राम, जो मूल रूप से इस क्षेत्र के नहीं थे, उन्होंने अपने कार्यों से बाहरी होने के ठप्पे को हटा दिया है। उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास परियोजनाओं की सराहना करते हुए शिक्षक ने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है।
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बेल्थरारोड के किसानों से बातचीत
किसानों का कहना है कि योगी सरकार ने उनके हित में अच्छा काम किया है और उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। किसान सम्मान निधि योजना और आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। विधायक के लोगों के बीच सक्रिय रहने का भी उल्लेख किया गया। किसानों के अनुसार, इस बार भी विकास के नाम पर मतदान होगा। उन्हें समय पर खाद और बीज मिल रहा है, और क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी हुआ है।
बेल्थरारोड के व्यापारियों का मूड क्या
व्यापारियों ने बताया कि बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम हुआ है और योगी सरकार में विकास हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की गई। रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी सहित हर क्षेत्र में काम होने की बात कही गई। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि योगी सरकार में माफिया राज समाप्त हुआ है और भय का माहौल खत्म हुआ है, जिसे वे जनता के लिए एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं।
बेल्थरारोड में विकास की कैसी तस्वीर?
स्थानीय निवासियों ने विधायक हंसू राम द्वारा किए गए कार्यों की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि विधायक ने क्षेत्र में लाइटें लगवाई हैं, मिडिल स्कूल में जिम का निर्माण कराया है, सड़कें बनवाई हैं, और अंबेडकर प्रतिमाओं के आसपास लाइटें लगवाई हैं। इंटरलॉकिंग का काम भी हुआ है। सड़क, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था के मामले में सरकार के काम को ठीक बताया गया है और निवासी अपने विधायक से संतुष्ट नजर आए।
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