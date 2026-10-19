Ballia News: कुटिया में सीता के न मिलने पर व्याकुल हुए राम

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प्रसंग को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला की शुरुआत भगवान की आरती के साथ हुई। मुख्य अतिथि इंजीनियर अवनीश राय ने फीता काटकर एवं भगवान की आरती उतारकर मंचन का शुभारंभ किया।समिति के सदस्यों ने सभी अतिथियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। सीता हरण के मार्मिक प्रसंग का मंचन किया गया। रावण साधु का वेश धारण कर छलपूर्वक माता सीता का हरण कर ले जाता है।रास्ते में रावण का प्रतिरोध करते समय जटायु के घायल होकर गिरने के दृश्य का प्रभावशाली मंचन किया गया, जिसे देख लोग भावुक हो गए। राम और लक्ष्मण के कुटिया लौटने पर सीता को वहां न पाकर राम के विलाप के मंचन ने भावुक कर दिया।इस दौरान सत्यम राय, राजेश यादव, हरिबंश मौर्य, अश्विनी सिंह, संतोष सिंह, राजेश राय, सुनील मौर्य, मंटू यादव, अमित वर्मा, सतीश मद्धेशिया, अवनीश शर्मा, पिंटू यादव मौजूद रहे।