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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Rama became distressed upon not finding Sita in the hut.

Ballia News: कुटिया में सीता के न मिलने पर व्याकुल हुए राम

Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
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Rama became distressed upon not finding Sita in the hut.
अमिला में रामलीला का मंचन करते कलाकार।संवाद
। तहसील के दरगाह में चल रही 113 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला के छठवें दिन शनिवार की रात राम-केवट संवाद एवं सीता हरण प्रसंग का मंचन हुआ।
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प्रसंग को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला की शुरुआत भगवान की आरती के साथ हुई। मुख्य अतिथि इंजीनियर अवनीश राय ने फीता काटकर एवं भगवान की आरती उतारकर मंचन का शुभारंभ किया।
समिति के सदस्यों ने सभी अतिथियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। सीता हरण के मार्मिक प्रसंग का मंचन किया गया। रावण साधु का वेश धारण कर छलपूर्वक माता सीता का हरण कर ले जाता है।
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रास्ते में रावण का प्रतिरोध करते समय जटायु के घायल होकर गिरने के दृश्य का प्रभावशाली मंचन किया गया, जिसे देख लोग भावुक हो गए। राम और लक्ष्मण के कुटिया लौटने पर सीता को वहां न पाकर राम के विलाप के मंचन ने भावुक कर दिया।
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इस दौरान सत्यम राय, राजेश यादव, हरिबंश मौर्य, अश्विनी सिंह, संतोष सिंह, राजेश राय, सुनील मौर्य, मंटू यादव, अमित वर्मा, सतीश मद्धेशिया, अवनीश शर्मा, पिंटू यादव मौजूद रहे।
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