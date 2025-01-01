Ballia News: रेल वायर साथी केंद्र झाड़ियां और टूटे फाटक ने खोली व्यवस्था की पोल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:47 AM IST
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बांसडीह रोड (बलिया)। वाराणसी-छपरा रेलखंड के बांसडीह रोड रेलवे स्टेशन पर स्थापित रेल वायर साथी डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू होने से पहले ही बदहाल नजर आने लगा है। देखरेख के अभाव में केंद्र के आसपास झाड़-झंखाड़ और गंदगी का अंबार लगा है। रेल वायर साथी केंद्रों की योजना यात्रियों और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इन केंद्रों के माध्यम से रेलवे टिकट, मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान, बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाओं की सुविधा देने की योजना रही है। लेकिन बांसडीह रोड स्टेशन पर केंद्र की मौजूदा स्थिति इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रही है।
स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह, घनश्याम सिंह और जितेंद्र पटेल ने साफ-सफाई कराने, क्षतिग्रस्त फाटक व खिड़की की मरम्मत तथा केंद्र को जल्द चालू कराने की मांग की है। स्टेशन अधीक्षक रविन्द्र नाथ चौबे ने बताया कि केंद्र उनके आने से पहले का है। उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है।
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स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह, घनश्याम सिंह और जितेंद्र पटेल ने साफ-सफाई कराने, क्षतिग्रस्त फाटक व खिड़की की मरम्मत तथा केंद्र को जल्द चालू कराने की मांग की है। स्टेशन अधीक्षक रविन्द्र नाथ चौबे ने बताया कि केंद्र उनके आने से पहले का है। उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है।
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