Ballia News: धान खरीद के लिए 42 क्रय केंद्र की तैयारी, एक नवंबर से होगा संचालन

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धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके लिए खतौनी, बैंक पासबुक, आधार संख्या और मोबाइल नंबर के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराया जा सकेगा। किसानों के पंजीयन और मिलों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल और तौल की व्यवस्था के साथ धान की नमी मापने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। परिवहन व्यवस्था को भी जीपीएस से जोड़ा जा रहा है।हनुमानगंज, चितबड़ागांव, चौरा कथरिया, दुबहड़, रतसर, एकौनी, सुखपुरा, बांसडीह, रेवती, मनियर, पंदह, सिकंदरपुर, चिलकहर, हजौली, रसड़ा, मुडेरा, माधोपुर चीनी मिल, नगरा, बेल्थरारोड, इब्राहिम पट्टी और रानीगंज में प्रथम व द्वितीय केंद्र संचालित किए जाएंगे।मक्का और बाजरा खरीद के लिए चार-चार क्रय केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। मक्का की खरीद रानीगंज, रेवती, बांसडीह और दुबहड़ में, जबकि बाजरा की खरीद हनुमानगंज, चितबड़ागांव, रसड़ा और बांसडीह में हो रही है। किसान इन केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकते हैं।जिला विपणन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र निर्धारण और मिलों के सत्यापन के बाद जल्द कृषक पंजीयन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। खरीद में छोटे और महिला किसानों को वरीयता दी जाएगी।