Ballia News: 30 घंटे से बिजली गुल, बैरिया के 230 गांव अंधेरे में

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ई-रिक्शा चालकों की बढ़ी परेशानीबिजली गुल होने से सबसे अधिक परेशानी ई-रिक्शा चालकों को हो रही है। चार्जिंग नहीं होने के कारण उनके ई-रिक्शा खड़े हो गए हैं। इससे रोजाना कमाई पर भी असर पड़ रहा है। वहीं रात में बिजली नहीं रहने से पूरे क्षेत्र में घुप्प अंधेरा छा जा रहा है। बारिश के बीच अंधेरे के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बिजली कब तक बहाल होगी, पूछे जाने पर एसडीओ हंसराज यादव ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में बिजली लाइन में फॉल्ट आया है। उसे ठीक करने का काम कराया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत उपकेंद्र जयप्रकाश नगर, लोकधाम ठेकहा, बैरिया ग्रामीण और बैरिया तहसील पर बृहस्पतिवार की सुबह से ही बिजली आपूर्ति गायब है। ग्रामीणों ने जल्द-से-जल्द आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की है।पेड़ गिरने से तार-पोल क्षतिग्रस्त, बांसडीह रोड में आपूर्ति ठपबांसडीह रोड। विद्युत उपकेंद्र टकरसन अंतर्गत बांसडीह रोड रेलवे स्टेशन के समीप वन विभाग की नर्सरी में बृहस्पतिवार की देर रात पेड़ विद्युत तार पर गिर गया। इससे तार और पोल क्षतिग्रस्त हो गए और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली गुल होने से रेलवे स्टेशन, बाजार और हरिपुर गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से जल्द क्षतिग्रस्त तार की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में अवर अभियंता दाल चंद ने बताया कि विद्युत तार की मरम्मत के लिए कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है। पेड़ हटाने के साथ क्षतिग्रस्त तार ठीक किया जा रहा है। शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।तेज हवा और बारिश से 69 गांवों में 19 घंटे तक बिजली बाधितनरहीं। विद्युत उपकेंद्र कैथवली से जुड़े 29 गांवों में 11 घंटे तक बिजली ठप रही। वहीं, विद्युत उपकेंद्र बसंतपुर से जुड़े 40 गांवों की बिजली 19 घंटे तक बाधित रही। भरौली के उपभोक्ता अमित कुमार उपाध्याय, अक्षय कुमार राय और अंजनी कुमार राय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात आठ बजे से ही आपूर्ति ठप है। नरहीं के उपभोक्ता रजनी कान्त उपाध्याय और विजय श्रीवास्तव ने भी बृहस्पतिवार देर रात बिजली ठप होने की जानकारी दी। शुक्रवार दोपहर में कुछ समय के लिए बिजली चालू हुई, लेकिन फिर गुल हो गई।