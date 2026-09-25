फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   37.76 hectares of land to be acquired in Ballia for the Bairia-Ara four-lane highway.

Ballia News: बैरिया-आरा फोरलेन के लिए बलिया में 37.76 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण

Fri, 25 Sep 2026 11:24 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
37.76 hectares of land to be acquired in Ballia for the Bairia-Ara four-lane highway.
जयप्रकाशनगर क्षेत्र के इसी स्थान पर बनेगा आरा-बैरिया फोरलेन सड़क, तथा अपने गांव के लिए नाव से ज
बलिया/जयप्रकाश नगर। बैरिया से बिहार के आरा को सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया ने बलिया की तरफ तेजी पकड़ ली है।
विज्ञापन

विकासखंड मुरली छपरा में एनएच-31 के निकट शिवन टोला से प्रस्तावित फोरलेन गंगा किनारे तक पहुंचेगा और महुली गंगा घाट पर पुल के जरिये बिहार से जुड़ेगा। परियोजना के लिए इब्राहिमाबाद उपरवार, कोडरहा उपरवार और रामपुर कोडरहा के किसानों की करीब 37.76 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। भूमि अधिग्रहण के लिए 3ए का प्रकाशन प्रशासन की तरफ से हो चुका है, जबकि अब 3 डी के प्रकाशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
विज्ञापन

बाढ़ के कारण भूमि संबंधी कार्रवाई प्रभावित हुई थी। पानी घटने के बाद संबंधित गाटों और भू-स्वामियों का निर्धारण कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद भूमि के सत्यापन और अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। बलिया की सीमा से गंगा तक करीब 7.2 किलोमीटर फोरलेन बनने के बाद यह मार्ग बिहार के भोजपुर जिले में प्रवेश करेगा। परियोजना के यूपी हिस्से में मुरली छपरा क्षेत्र के गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में है।
बिहार में 20 गांवों की करीब 96 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के दायरे में बिहार के भोजपुर जिले में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज है। आरा सदर अंचल के 14 और बड़हरा अंचल के छह गांवों की करीब 96 हेक्टेयर भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जानी है। प्रशासन की ओर से खेसरा, रकबा और राजस्व अभिलेखों की जांच के साथ भौतिक सत्यापन की तैयारी की जा रही है। इसके बाद गजट प्रकाशन, दावा-आपत्ति और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

1564 करोड़ की परियोजना, एनएच-31 से एनएच-922 तक जुड़ेगा मार्ग: एनएचएआई ने बैरिया-आरा खंड के 27.062 किलोमीटर फोरलेन बाईपास के निर्माण के लिए करीब 1564.19 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य का टेंडर जारी किया है। प्रस्तावित मार्ग एनएच-31 क्षेत्र से निकलकर महुली गंगा घाट होते हुए बिहार में एनएच-922 से जुड़ेगा। परियोजना पूरी होने पर बलिया और भोजपुर के बीच आवागमन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी सीधा सड़क संपर्क मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed