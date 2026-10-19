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Ballia News: 15 दिन से बिजली गुल, दो लाख की आबादी आटा-पानी को परेशान

Mon, 19 Oct 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:07 AM IST
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Power out for 15 days; population of two lakh struggles for flour and water
बैरिया। सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन और दलछपरा हाल्ट के उत्तर बसे करीब 25 गांवों की दो लाख आबादी पिछले एक पखवाड़े से बिजली संकट झेल रही है। बिजली आपूर्ति ठप होने से 72 आटा चक्कियां और आठ पानी की टंकियां बंद हैं। इससे ग्रामीणों के सामने आटा पिसवाने और शुद्ध पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। वहीं, बिजली के अभाव में एक कोल्ड स्टोर में रखा आलू भी खराब होने लगा है। अंडरग्राउंड केबल बदलने का काम रेल प्रशासन की अनुमति और सिक्योरिटी मनी जमा करने की प्रक्रिया में अटका हुआ है।
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सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर अंडरग्राउंड विद्युत केबल बदलने के लिए बिजली विभाग ने करीब छह महीने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था। रेलवे क्षेत्र से होकर गुजरने वाले केबल को बदलने के लिए रेल प्रशासन की अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलने में देरी पर छात्र नेताओं ने आंदोलन भी किया था। इसके बाद रेल प्रशासन ने बिजली विभाग को 10 लाख 51 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया। विभाग ने निर्धारित धनराशि जमा भी कर दी, लेकिन केबल बदलने की अनुमति नहीं मिल सकी। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ब्रजेश कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए रेल प्रशासन की ओर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक पांच लाख रुपये रेल प्रशासन के खाते में जमा हो जाएंगे।
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