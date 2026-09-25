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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Pitru Paksha begins tomorrow; Shraddh and Tarpan rituals will be performed to seek the blessings of ancestors.

Ballia News: पितृपक्ष कल से, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए करेंगे श्राद्ध-तर्पण

Fri, 25 Sep 2026 11:24 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:24 PM IST
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Pitru Paksha begins tomorrow; Shraddh and Tarpan rituals will be performed to seek the blessings of ancestors.
बलिया। पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होगा। इन तिथियों पर पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए श्राद्ध व तर्पण किया जाता है।
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हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन दिनों में पितर पृथ्वी पर आते हैं। परिवार के सदस्य पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करते हैं।
भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक मनाए जाने वाले पितृपक्ष की शुरुआत 27 सितंबर से होगी, समापन 10 अक्तूबर को होगा।
फेफना थाना क्षेत्र के इंदरपुर, थम्हनपुरा निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए बेहद आवश्यक होता है कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे। यदि किसी गलती की वजह से पितर हमसे नाराज हो जाएं, तो इससे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जैसा बड़ा दोष लग जाता है।
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यदि भूल गए हों मृत्यु की तिथि: ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार उसी तिथि पर पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि भूल गए हैं या आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे पूर्वजों का श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है।
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