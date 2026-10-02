Ballia News: बालक-बालिका टीम का शानदार प्रदर्शन

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दूजा देवी महाविद्यालय में जनपदीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जनपद के कई महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। कड़े मुकाबले के बीच श्री नरहेजी महाविद्यालय की टीमों ने अपने उत्कृष्ट खेल, दमदार डिफेंस और शानदार रेड के बदौलत सभी टीमों को पछाड़ते हुए फाइनल में जीत दर्ज की। इस जीत में दोनों कप्तानों की अहम भूमिका रही। बालक वर्ग की टीम का नेतृत्व महाविद्यालय के होनहार छात्र राकेश सिंह यादव ने किया। उनके नेतृत्व में बालकों की टीम ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया। वहीं बालिका वर्ग की टीम की कमान छात्रा हिमांशी सिंह ने संभाली। हिमांशी के नेतृत्व में बालिकाओं ने अनुशासित और जोश से भरा खेल दिखाकर सभी का दिल जीत लिया। अब ये दोनों चयनित टीमें रायपुर में जोनल प्रतियोगिता में बलिया जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगी।विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव डाॅ. विवेक सिंह व संयोजक डाॅ. फूलबदन सिंह ने विजेता टीम को बधाई दी है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों, टीम मैनेजर अखिलेश वर्मा, क्रीड़ा प्रभारी एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बधाई दी है। टीम के संरक्षक राजेश सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के इस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती।