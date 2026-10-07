Ballia News: पुरानी पेंशन बहाली समेत 13 मांगों के लिए शिक्षणेतर कर्मचारियों का धरना

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धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष मुजतबा हुसैन ने कहा कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पदों पर पदोन्नति का अवसर देने के साथ ही अवकाश और चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर संगठन कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट करा चुका है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। शासन की अनदेखी से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में आक्रोश है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिंह ने की। संचालन राजू सिंह और शशिभूषण उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। धरना सभा को लल्लन सिंह, रमेश सिंह, चंद्रशेखर, श्यामसुंदर उपाध्याय, उपेंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया। संवाद

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बलिया। उप्र माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंगलवार को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरना सभा के बाद कर्मचारियों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि को सौंपा।