Ballia News: नवविवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, सिपाही पति समेत तीन गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:16 AM IST
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सिकंदरपुर। थाना क्षेत्र के नवानगर गांव में छठ पर्व के दिन एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। रविवार को घर में अकेली सलोनी गुप्ता (25) का शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। वहीं, मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर सिपाही पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय गुप्ता की पुत्री सलोनी की शादी चार दिसंबर 2025 को नवानगर निवासी अवनींद्र गुप्ता पुत्र इंदु प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी। अवनींद्र पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात हैं। सलोनी दो-तीन दिन पहले ही छठ पर्व मनाने के लिए मिर्जापुर से अपने ससुराल आई थीं। हालांकि, अपरिहार्य कारणों से वह छठ पूजा में शामिल नहीं हो सकीं।
रविवार को परिवार के अन्य सदस्य छठ पूजा के लिए घाट पर गए थे। इसी दौरान घर में अकेली सलोनी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, मृतका के पिता विजय गुप्ता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए अपनी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी।
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प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर सिंह ने बताया कि सोमवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। मृतका के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर करमौता पावर हाउस तिराहे के पास से पति अवनींद्र गुप्ता, सास किरन देवी और ससुर इंदु प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया।
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सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय गुप्ता की पुत्री सलोनी की शादी चार दिसंबर 2025 को नवानगर निवासी अवनींद्र गुप्ता पुत्र इंदु प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी। अवनींद्र पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात हैं। सलोनी दो-तीन दिन पहले ही छठ पर्व मनाने के लिए मिर्जापुर से अपने ससुराल आई थीं। हालांकि, अपरिहार्य कारणों से वह छठ पूजा में शामिल नहीं हो सकीं।
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रविवार को परिवार के अन्य सदस्य छठ पूजा के लिए घाट पर गए थे। इसी दौरान घर में अकेली सलोनी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, मृतका के पिता विजय गुप्ता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए अपनी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी।
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प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर सिंह ने बताया कि सोमवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। मृतका के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर करमौता पावर हाउस तिराहे के पास से पति अवनींद्र गुप्ता, सास किरन देवी और ससुर इंदु प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया।