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कुछ देर बाद जब चारों दोस्तों की अर्थियां एक साथ गांव से निकलीं तो हजारों लोगों का हुजूम अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। रात करीब दस बजे तुर्तीपार स्थित सरयू तट पर चारों दोस्तों की चिताएं एक साथ जलीं। सभी के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़ों को मुखाग्नि दी। एक साथ उठीं चार चिताओं ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया।नगरा-बेल्थरारोड मार्ग पर निछुआडीह मोड़ के समीप शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में अभिषेक पटेल, कुणाल पासवान, गोलू ठाकुर और धनंजय पटेल की मौत हो गई थी। नौकरी मिलने की खुशी में दोस्तों ने पार्टी करने की योजना बनाई थी। अभिषेक के सामने दोस्तों ने पार्टी की इच्छा जताई तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद कुछ दोस्त दो कारों में सवार होकर नगरा के लिए निकले।मालीपुर के नौरंगिया चट्टी पर नाश्ता करने के बाद उनका सफर आगे बढ़ा, लेकिन निछुआडीह मोड़ के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दैत्यराज बाबा स्थल के सामने ताड़ के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चारों दोस्तों अभिषेक, कुणाल, धनंजय और गोलू ठाकुर की जान चली गई। चारों दोस्तों का एक साथ निकला सफर चार परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। घटना की सूचना पर भाजपा नेता शशि चौरसिया, अच्छेलाल यादव सहित कई गणमान्य लोग अंत्येष्टि में मौजूद रहे। इससे पहले पूर्व विधायक गोरख पासवान ने भी मृतकों के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। छठ महापर्व की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है।छह माह बाद छठ पर मिले थे चारों यार, हर पल को यादगार बनाने की थी चाहतनौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में चारों दोस्त अलग-अलग रहते थे। करीब छह माह बाद छठ महापर्व पर गांव लौटने के बाद उन्हें एक साथ समय बिताने का मौका मिला था। लंबे अंतराल के बाद मिले दोस्तों में ऐसा उत्साह था कि वे हर पल को यादगार बनाना चाहते थे। हंसी-मजाक, मिलना-जुलना और साथ घूमने की योजनाएं बन रही थीं। अभिषेक को नौकरी मिलने की खबर से दोस्तों में उत्साह था। इसी खुशी को साझा करने के लिए पार्टी की योजना बनी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि साथ निकले दोस्तों का यह सफर आखिरी साबित होगा।