Ballia News: नारी जागरण समूह को मिली उचित दर दुकान की जिम्मेदारी

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ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि नारी जागरण स्वयं सहायता समूह की आनंदी वर्मा और विकास स्वयं सहायता समूह की मंजू देवी के नाम पर विचार किया गया। वरीयता क्रम के आधार पर नारी जागरण स्वयं सहायता समूह का उचित दर विक्रेता के रूप में चयन किया गया। इस दौरान बीडीओ शकील अहमद, सीओ बैरिया आलोक गुप्ता, नायब तहसीलदार बैरिया, थानाध्यक्ष रेवती अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रधान वीरेश तिवारी समेत अन्य थानों की पुलिस मौजूद रही।

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रेवती। ग्राम पंचायत चौबेछपरा के उचित दर दुकान के चयन के लिए पंचायत भवन पर पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच बैठक आयोजित की गई। ग्राम प्रधान सुनैना तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो स्वयं सहायता समूहों के नाम पर चर्चा की गई।