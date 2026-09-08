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Ballia News: नारी जागरण समूह को मिली उचित दर दुकान की जिम्मेदारी

Tue, 08 Sep 2026 11:18 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:18 PM IST
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Nari Jagran Samuh entrusted with the responsibility of the fair price shop.
रेवती ब्लाक ग्राम पंचायत चौबेछपरा के उचित दर के विक्रेता के चयन प्रक्रिया में जुटे लोग।संवाद
रेवती। ग्राम पंचायत चौबेछपरा के उचित दर दुकान के चयन के लिए पंचायत भवन पर पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच बैठक आयोजित की गई। ग्राम प्रधान सुनैना तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो स्वयं सहायता समूहों के नाम पर चर्चा की गई।
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ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि नारी जागरण स्वयं सहायता समूह की आनंदी वर्मा और विकास स्वयं सहायता समूह की मंजू देवी के नाम पर विचार किया गया। वरीयता क्रम के आधार पर नारी जागरण स्वयं सहायता समूह का उचित दर विक्रेता के रूप में चयन किया गया। इस दौरान बीडीओ शकील अहमद, सीओ बैरिया आलोक गुप्ता, नायब तहसीलदार बैरिया, थानाध्यक्ष रेवती अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रधान वीरेश तिवारी समेत अन्य थानों की पुलिस मौजूद रही।
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