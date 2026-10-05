फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Nagra's daughters shine: Manisha, Priti, and Drishti selected for the Under-17 state team.

Ballia News: नगरा की बेटियों ने मारी बाजी, मनीषा, प्रीति और दृष्टि का अंडर-17 स्टेट टीम के लिए चयन

Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Nagra's daughters shine: Manisha, Priti, and Drishti selected for the Under-17 state team.
मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयनित नगरा क्षेत
इंदरपुर। वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मंडलीय स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मनीषा प्रजापति, प्रीति प्रजापति और दृष्टि तिवारी का चयन अंडर-17 स्टेट टीम के लिए हुआ है।
विज्ञापन

तीनों खिलाड़ी अब मुरादाबाद में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी। चयनित खिलाड़ियों में जनता इंटर कॉलेज की छात्रा मनीषा प्रजापति और प्रीति प्रजापति तथा अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज की छात्रा दृष्टि तिवारी शामिल हैं।
विज्ञापन

तीनों खिलाड़ियों ने नगरा स्थित इंडियन क्रिकेट अकादमी में कोच अब्दुल्लाह शाह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया है।
कोच अब्दुल्लाह शाह ने बताया कि मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में तीनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।
उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने उन्हें राज्य स्तरीय टीम के लिए चुना है।
दृष्टि तिवारी राइट हैंड बैटर हैं और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। वहीं, मनीषा प्रजापति और प्रीति प्रजापति मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। मनीषा अपनी सटीक लाइन-लेंथ और स्विंग के लिए पहचान रखती हैं, जबकि प्रीति लगातार विकेट लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीनों खिलाड़ियों के चयन की खबर से नगरा क्षेत्र में खुशी की लहर है।
विद्यालय परिवार और क्षेत्रीय लोगों ने खिलाड़ियों के साथ उनके कोच अब्दुल्लाह शाह को बधाई दी। लोगों ने उम्मीद जताई कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी तीनों खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर जिले और मंडल का नाम रोशन करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed