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बलिया में बदमाश बेखौफ: गैस एजेंसी मैनेजर से नकाबपोश आरोपियों ने की मारपीट, रुपयों से भरा बैग लूटकर भागे

Tue, 25 Aug 2026 12:05 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 25 Aug 2026 12:05 PM IST
सार

बलिया में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि गैस एजेंसी के मैनेजर से मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग निकले। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। 

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Miscreants assaulted gas agency manager in Ballia and fled after looting bag full of cash
घटना की जानकारी देती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के महरेव गांव स्थित गैस एजेंसी के मैनेजर से सोमवार की देर रात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सूचना पर एएसपी दक्षिणी संजय वर्मा, सीओ अक्षय कुमार और स्वाट टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी।

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क्या है पूरा मामला 
गैस एजेंसी के मैनेजर उपेंद्र राय सोमवार की रात एजेंसी बंद करने के बाद बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर अपने घर हैबतपुर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीन लिया। अचानक हुई घटना से मैनेजर सहम गए। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से बाइक लेकर फरार हो गए।
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पीड़ित मैनेजर ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चितबड़ागांव पुलिस के साथ एएसपी और सीओ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम को भी लगाया है।
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पुलिस टीम आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है।

देर रात मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एएसपी संजय वर्मा ने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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