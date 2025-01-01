Ballia News: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों पर बैठक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
बलिया। एडीआर भवन में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बैठक हुई। यह बैठक 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर केंद्रित थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रथम कान्त ने इसकी अध्यक्षता की। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर चर्चा हुई। नोडल अधिकारी प्रथम कान्त ने न्यायिक अधिकारियों को अधिक मामले चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सम्मन और नोटिस समय पर जारी करने तथा उनकी तामील सुनिश्चित कराने को कहा। तामील नोटिस की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय, सिविल जज गार्गी शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन