Ballia News: आवास का झांसा देकर सोने के टॉप्स उतरवाए

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डफलपुरा निवासी महाजन मौर्य 11 सितंबर को बेटे की जमानत कराने के लिए न्यायालय गए थे। इसी दौरान दो अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे। दोनों ने उनकी पत्नी कौशल्या देवी से आवास दिलाने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपियों ने महिला को अपनी बातों में उलझा लिया। आरोप है कि इसी बीच बहला-फुसलाकर उसके कान से सोने के टप की एक जोड़ी उतरवा ली और दोनों मौके से फरार हो गए।कुछ देर बाद घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने आसपास और संभावित स्थानों पर आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने भीमपुरा पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।