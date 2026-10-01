Ballia News: आवास का झांसा देकर सोने के टॉप्स उतरवाए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:13 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के डफलपुरा गांव में आवास दिलाने का झांसा देकर दो अज्ञात लोगों ने एक महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसके कान से सोने के टॉप्स उतरवा लिए और भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डफलपुरा निवासी महाजन मौर्य 11 सितंबर को बेटे की जमानत कराने के लिए न्यायालय गए थे। इसी दौरान दो अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे। दोनों ने उनकी पत्नी कौशल्या देवी से आवास दिलाने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपियों ने महिला को अपनी बातों में उलझा लिया। आरोप है कि इसी बीच बहला-फुसलाकर उसके कान से सोने के टप की एक जोड़ी उतरवा ली और दोनों मौके से फरार हो गए।
कुछ देर बाद घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने आसपास और संभावित स्थानों पर आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने भीमपुरा पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
डफलपुरा निवासी महाजन मौर्य 11 सितंबर को बेटे की जमानत कराने के लिए न्यायालय गए थे। इसी दौरान दो अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे। दोनों ने उनकी पत्नी कौशल्या देवी से आवास दिलाने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपियों ने महिला को अपनी बातों में उलझा लिया। आरोप है कि इसी बीच बहला-फुसलाकर उसके कान से सोने के टप की एक जोड़ी उतरवा ली और दोनों मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन
कुछ देर बाद घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने आसपास और संभावित स्थानों पर आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने भीमपुरा पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन