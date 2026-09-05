Ballia News: मकान का ताला तोड़कर गहने, नकदी चोरी

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रसड़ा(बलिया)। नगर के वार्ड नंबर चार पंचमंदिर में दिनदहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहनों की चोरी हुई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर चार पंचमंदिर निवासी संजू यादव ने पुलिस को बताया। बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे वह मकान का ताला लगाकर दुकान के लिए निकली। आधा घंटे बाद जब वह किसी काम से घर लौटी तो ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाकर देखने पर पता चला कि 15 हजार रुपये गायब थे। चोरों ने तीन सोने की अंगूठी, कान का झुमका, कान की बाली और मंगलसूत्र चुराए। इसके अतिरिक्त, नाक की तीन कील भी गायब थीं। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।