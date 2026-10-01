Ballia News: कबड्डी में जनता इंटर कॉलेज नगरा का दबदबा

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अंडर-14 वर्ग में अंशिका और खुशबू, अंडर-17 में प्रीती चौहान, रिमा गुप्ता, सलोनी, निधि, साक्षी, रेशमी और अर्चना तथा अंडर-19 में अनामिका का चयन हुआ। वहीं, बालक वर्ग के अंडर-17 में विद्यालय के युवराज और सूरज ने भी मंडलीय टीम में जगह बनाई। इसके अलावा एथलेटिक्स और क्रिकेट की चयन प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।बालिका वर्ग में मनीषा, प्रीती प्रजापति और रिद्धि तथा बालक वर्ग में सूर्य प्रकाश गिरी और प्रभात सिंह का मंडलीय टीम में प्रतिभाग के लिए चयन हुआ। कबड्डी की मंडलीय प्रतियोगिता तीन अक्तूबर को नरही में आयोजित होगी। खिलाड़ियों के चयन पर प्रधानाचार्य डॉ. उमेश चंद्र पांडेय, ओमप्रकाश राम, अतुल कुमार सिंह, रविकांत राजभर, अंजनी कुमार सिंह और विमल प्रताप सिंह समेत अन्य शिक्षकों ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मंडलीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।