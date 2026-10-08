इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग, सपा कार्यालय से निकला जुलूस; सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि देश को टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, जिन्होंने निर्वाचन आयोग को दुनिया में नई पहचान दिलाई। आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार की सुरक्षा हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए।



पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि मतदाता सूची से लेकर मतदान तक हर प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सपा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण करना चाहिए।



नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुधीर राय, सच्चिदानंद तिवारी,मनोज गौतम, संजय उपाध्याय, ओमप्रकाश तिवारी, अशोक सिंह, बृजेश सिंह गाट, जैनेंद्र पांडेय मिंटू, शैलेश सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन बीरबल राम ने किया।