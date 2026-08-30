Ballia News: वाहन की चपेट में आने से आइसक्रीम विक्रेता की माैत

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हादसे में शंभू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने घटना की सूचना 108 एंबुलेंस को दी। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस से शंभू को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। विज्ञापन

शंभू की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे हैं। तीन वर्षीय पुत्र शिवांग और महज तीन माह का एक और पुत्र है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां रामदुलारी, पत्नी सलोनी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विज्ञापन विज्ञापन

दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठने से गांव में भी मातम पसरा है। थानाध्यक्ष राजू कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे में शंभू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने घटना की सूचना 108 एंबुलेंस को दी। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस से शंभू को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।शंभू की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे हैं। तीन वर्षीय पुत्र शिवांग और महज तीन माह का एक और पुत्र है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां रामदुलारी, पत्नी सलोनी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठने से गांव में भी मातम पसरा है। थानाध्यक्ष राजू कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

हल्दी। थाना क्षेत्र के भरसौता पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर शुक्रवार की देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आइसक्रीम विक्रेता शंभू गुप्ता (29) की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। भरसौता गांव निवासी शंभू गुप्ता (29) आइसक्रीम बेचते थे। शुक्रवार की देर शाम करीब नौ बजे वह आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान भरसौता पेट्रोल पंप से पहले किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।