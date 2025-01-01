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Ballia News: मेजबान आजमगढ़ और वाराणसी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Wed, 02 Sep 2026 12:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:24 AM IST
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Host Azamgarh and Varanasi made it to the quarter-finals
नगर के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में
बलिया। राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-19 बालक वर्ग में मेजबान आजमगढ़ और वाराणसी समेत आठ टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन मंगलवार को बारिश ने मुकाबलों में खलल डाला। बारिश और धूप की आंख-मिचौली के बीच चार खेल मैदानों पर लीग राउंड के मुकाबले कराए गए। अंडर-19 बालिका वर्ग में विंध्याचल, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, अयोध्या और लखनऊ ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंडर-19 बालक वर्ग में मेजबान आजमगढ़, वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ, स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, बरेली और बस्ती की टीमें अंतिम आठ में पहुंचीं। बुधवार को प्रतियोगिता के छह वर्गों के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
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वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-17 बालक वर्ग के लीग मुकाबलों में लखनऊ ने कानपुर को 1-0, सहारनपुर ने आजमगढ़ को 3-0, मेरठ ने प्रयागराज को 1-0, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने मुरादाबाद को 1-0 और बरेली ने आगरा को 3-0 से हराया। स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और बस्ती के बीच मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा। पॉलिटेक्निक खेल मैदान में अंडर-14 बालक वर्ग में मेरठ ने मुरादाबाद को 4-0, अयोध्या ने आगरा को 4-0, वाराणसी ने प्रयागराज को 4-0, कानपुर ने विंध्याचल को 3-0 और आजमगढ़ ने प्रयागराज को 2-0 से पराजित किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में कानपुर ने मुरादाबाद को 1-0, वाराणसी ने आगरा को 4-0, अलीगढ़ ने कस्तूरबा विद्यालय को 1-0 और विंध्याचल ने प्रयागराज को 2-0 से हराया।
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निर्णायक की भूमिका अमल कुंवर, मोहम्मद खुर्शीद, पंकज सिंह, अजीत सिंह, चंद्रकांत राय, धर्मेंद्र, अबजार, इंतजार, जमाल, महरूफ, सोनू, पंकज गुप्ता, अशफाक और गयासुद्दीन आदि ने निभाई। इस दौरान मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, सचिव दिनेश प्रसाद, शशिप्रकाश राय, अनुज सिंह और दुर्गविजय सिंह आदि मौजूद रहे।
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