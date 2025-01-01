Ballia News: महाकुंभ में योगदान पर हेड कांस्टेबल सम्मानित

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चितबड़ागांव। महाकुंभ-2025 के सफल एवं सुचारु आयोजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए थाना चितबड़ागांव के हेड कांस्टेबल अरविंद यादव को सम्मानित किया गया। उन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बृहस्पतिवार को थाना परिसर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने अरविंद यादव को यह सम्मान प्रदान किया। उन्होंने महाकुंभ के दौरान अरविंद यादव द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की विशेष प्रशंसा की। थानाध्यक्ष ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर थाना परिसर में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने भी अरविंद यादव को सम्मान मिलने पर बधाई दी।