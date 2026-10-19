Ballia News: मुफ्त में आभूषण और बर्तन साफ करने आए ठग धोकर चले गए विश्वास

विज्ञापन

। हलधरपुर क्षेत्र के अड़लख गांव में बर्तन व आभूषण मुफ्त में साफ करने का झांसा देकर दो ठग युवती की सोने की चेन लेकर भाग गए। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित ज्ञान शंकर मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार की रात ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अइलख गांव निवासी ज्ञान शंकर मिश्र ने बताया कि बीते 15 अक्तूबर की सुबह लगभग 10:45 बजे दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचे। उन्होंने खुद को एक कंपनी का प्रचारक बताया और कहा कि वे पीतल के बर्तन, सोने और चांदी के गहने बिना किसी शुल्क के साफ करते हैं। ठगों ने झांसा देकर उनकी बेटी प्रगति के गले से सोने की चेन उतरवा ली। अपने बैग से केमिकल और पाउडर निकालकर चेन को साफ करने का नाटक किया। फिर एक प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर भरकर उसमें चेन रख दी और कहा कि आधे घंटे बाद इसे निकालें ताकि यह पूरी तरह साफ हो जाए। इसी बीच एक ठग ने बेटी को कॉपी पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त कर दिया, जबकि दूसरे ठग ने मौका पाकर थैली से असली सोने की चेन निकालकर अपने बैग में रख ली और युवती को केवल पाउडर से भरी थैली थमा दी। इसके उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही वो पानी लेने अंदर गई, दोनों ठग सुबह 11:07 बजे वहां से भाग गए। शंका होने पर बेटी ने जब थैली खोली तो उसमें से सोने की चेन गायब थी। थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर दोनों ठगों की पहचान की जा रही है।