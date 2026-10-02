Ballia News: एप डाउनलोड कराकर ठगी

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अभिषेक ने तहरीर में बताया कि 20 सितंबर को उन्होंने मशीन की मरम्मत के लिए गूगल से कस्टमर केयर का एक मोबाइल नंबर हासिल किया था। उस नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले ने उन्हें एप डाउनलोड करने और उसके बताए तरीके से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कुछ दिन बाद खाते से रकम निकलने लगी। ठगी का पता चलते ही उन्होंने ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी नदीम फरीदी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर उक्त नंबर पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।- गूगल पर मिले अनजान कस्टमर केयर नंबर पर भरोसा न करें।- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई एप डाउनलोड न करें।- स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस की अनुमति बिल्कुल न दें।- बैंक खाते, ओटीपी, यूपीआई पिन और कार्ड की जानकारी साझा न करें।- साइबर ठगी होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें।