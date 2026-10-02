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Ballia News: एप डाउनलोड कराकर ठगी

Fri, 02 Oct 2026 10:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:50 PM IST
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Fraud via app download
सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कोदई गांव निवासी अभिषेक तिवारी की वाशिंग मशीन ठीक कराने के लिए गूगल पर नंबर खोजना भारी पड़ गया। जालसाज ने फोन पर समस्या दूर करने का झांसा देकर एक एप डाउनलोड कराया। इसके बाद 27 सितंबर को उनके एचडीएफसी बैंक खाते से कई बार में कुल 6.55 लाख रुपये निकाल लिए गए।
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अभिषेक ने तहरीर में बताया कि 20 सितंबर को उन्होंने मशीन की मरम्मत के लिए गूगल से कस्टमर केयर का एक मोबाइल नंबर हासिल किया था। उस नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले ने उन्हें एप डाउनलोड करने और उसके बताए तरीके से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कुछ दिन बाद खाते से रकम निकलने लगी। ठगी का पता चलते ही उन्होंने ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी नदीम फरीदी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर उक्त नंबर पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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- गूगल पर मिले अनजान कस्टमर केयर नंबर पर भरोसा न करें।
- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई एप डाउनलोड न करें।

- स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस की अनुमति बिल्कुल न दें।
- बैंक खाते, ओटीपी, यूपीआई पिन और कार्ड की जानकारी साझा न करें।

- साइबर ठगी होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें।
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