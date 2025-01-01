Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Four friends heading out to celebrate a new job die in a road accident

Ballia News: नौकरी की खुशी में पार्टी करने निकले चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

Mon, 16 Nov 2026 12:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Four friends heading out to celebrate a new job die in a road accident
नगरा-बेल्थरारोड मार्ग ​स्थित निच्छुवाडीह गांव के समीप पेड़ से टकराने के चलते क्षतिग्रस्त कार।सं
ॉनगरा (बलिया)। एक दोस्त को नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी मनाने निकले चार जिगरी दोस्तों को क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा। छठ महापर्व की तैयारियों के बीच शनिवार की रात नगरा-बेल्थरारोड मार्ग पर निछुआडीह मोड़ के पास दो कारों में आगे निकलने की होड़ चार परिवारों की खुशियां निगल गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से टकरा गई।
विज्ञापन

हादसे में गोलू ठाकुर (21) पुत्र कमलेश ठाकुर, कुणाल पासवान (24) पुत्र रविंद्र पासवान और धनंजय पटेल (26) पुत्र रामप्रकाश, निवासी गौवापार तथा अभिषेक पटेल (27) पुत्र प्रमोद पटेल, निवासी जमुआ की मौत हो गई। छठ की उमंग के बीच दोनों गांवों में मातम पसर गया।
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार ने बताया कि जमुआ निवासी अभिषेक पटेल को हाल ही में नौकरी मिली थी। इसी खुशी में दोस्तों ने पार्टी करने की योजना बनाई थी। चारों दोस्त एक कार में सवार थे, जबकि उनके अन्य साथी दूसरी कार से साथ चल रहे थे। सभी नगरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में मालीपुर के नौरंगिया चट्टी पर नाश्ता करने के बाद वे आगे बढ़े। इसी दौरान दोनों कारों के बीच तेज रफ्तार में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

शनिवार रात करीब 9:30 बजे नगरा-बेल्थरारोड मार्ग पर निछुआडीह मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने के बावजूद चारों युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। मऊ अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मऊ पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।

उधर, हादसे की खबर जैसे ही गौवापार और जमुआ पहुंची, दोनों गांवों में चीख-पुकार मच गई। छठ महापर्व की तैयारियों में जुटे परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिन घरों में पर्व के गीत गूंजने थे, वहां परिजनों का विलाप सुनाई देने लगा।

नगरा-बेल्थरारोड मार्ग स्थित निच्छुवाडीह गांव के समीप पेड़ से टकराने के चलते क्षतिग्रस्त कार।सं

नगरा-बेल्थरारोड मार्ग स्थित निच्छुवाडीह गांव के समीप पेड़ से टकराने के चलते क्षतिग्रस्त कार।सं

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed