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इस संबंध में एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, अमर उजाला इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। लखनऊ निवासी शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक रकम पहुंचाने और निलंबन समाप्त कराने का भरोसा देकर यह धनराशि ली गई थी। एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो कर्मचारियों की बहाली हुई और न ही कथित तौर पर ली गई रकम वापस की गई।शिकायत के मुताबिक, कर्मचारियों से अलग-अलग किस्तों में रुपये लिए गए। लखनऊ के एक होटल में पांच लाख रुपये देने का दावा किया गया है, जबकि करीब 15 लाख रुपये दया बाबू की गाड़ी में मौजूद उनके एक कर्मचारी को सौंपने का आरोप है।शिकायत में उक्त कर्मचारी के खाना बनाने का काम करने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी से पांच लाख रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस तरह कुल 22 कर्मचारियों से करीब 23 लाख रुपये वसूले गए।आरोप है कि रकम लेने के दौरान कर्मचारियों को सीएमओ से बातचीत कर उनका निलंबन समाप्त कराने का आश्वासन दिया गया था। निर्धारित समय में काम नहीं होने पर जब कर्मचारियों ने अपनी रकम वापस मांगी तो कथित तौर पर टालमटोल की जाने लगी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दयाशंकर वर्मा अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं और रकम लेने के बाद संबंधित नंबर बंद कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं।इस मामले का एक और पहलू यह है कि वरिष्ठ लिपिक दयाशंकर वर्मा नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में शिकायतकर्ताओं को आशंका है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी रकम वापस मिलना मुश्किल हो सकता है।आरोपों को लिपिक ने बताया साजिश, वीडियो को एआई से तैयार करने का दावावरिष्ठ लिपिक दयाशंकर वर्मा ने स्टाफ नर्सों की बहाली के नाम पर रुपये लेने के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि एआई की मदद से वीडियो तैयार कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा 15 फर्जी स्टाफ नर्सों के खिलाफ सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले को लेकर विभाग में उस समय तैनात रहे कुछ लिपिक उनसे नाराज हैं। दयाशंकर वर्मा ने बताया कि उन पर काफी दबाव बनाया गया, लेकिन उनके द्वारा संबंधित लोगों के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देने के कारण कुछ कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रहते और सीएमओ के स्तर से काम नहीं होने से नाराज कुछ बाबू मनगढ़ंत आरोप लगाकर षड्यंत्र रच रहे हैं।फर्जी नियुक्तियों के मामले में कार्रवाई उनके कार्यकाल से पहले की है। यह प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में हेल्थ एडी से नियुक्तियों की जानकारी मांगकर पिछले माह अदालत को फर्जी नियुक्तियों के संबंध में पत्र भेजा गया है। एक वीडियो में लिपिक पर रुपये लेने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में कोई स्वास्थ्यकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- डॉक्टर अभय नारायण राय, सीएमओ बलिया।