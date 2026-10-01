Ballia News: इलाज के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत

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रसड़ा। क्षेत्र के महराजपुर गांव निवासी और कुशीनगर जिले के हाटा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल रेखा देवी (32) पत्नी बृजेश गोंड की सोमवार को लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को बलिया में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रेखा देवी का शव परिजनों को सौंप दिया। मंगलवार देर शाम बलिया गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पति बृजेश गोंड ने मुखाग्नि दी। इस दौरान 12 वर्षीय पुत्र मोहित, 10 वर्षीय पुत्री खुशबू, पति बृजेश गोंड और ससुर केशव प्रसाद गोंड का रो-रोकर बुरा हाल रहा। परिजनों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पूर्व शुगर और बीपी बढ़ने के कारण अचानक रेखा देवी की तबीयत खराब हो गई थी। कुशीनगर में उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें आजमगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। दो दिन पूर्व तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन उन्हें लखनऊ ले गए, जहां उपचार के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। रेखा देवी वर्ष 2021 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुई थीं। वर्तमान में वह कुशीनगर जिले के हाटा थाने में तैनात थीं। उनकी मौत से परिजनों के साथ ही गांव में भी शोक का माहौल है। संवाद