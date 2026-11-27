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बृहस्पतिवार को महासंघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी हनुमानगंज विद्यासागर गुप्ता को पत्रक सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों के आंदोलन और धरना कार्यक्रम को समर्थन देने की घोषणा की।महासंघ ने पत्रक में कहा कि पिछले 16 वर्षों से कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति निर्धारित नहीं की गई है। अक्तूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 12.29 प्रतिशत पहुंचने के बावजूद कर्मचारियों को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और स्थानांतरण नीति जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है।कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा मानदेय में परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है। विभाग की ओर से प्रस्तावित मानदेय वृद्धि में भी विसंगतियां हैं। महासंघ ने सभी संवर्गों के कर्मचारियों के लिए समान और सम्मानजनक मानदेय वृद्धि लागू करने की मांग की है।महासंघ ने चेतावनी दी कि 16 वर्षों से लंबित मानव संसाधन नीति का निर्धारण और सभी संवर्गों के लिए समान मानदेय वृद्धि सुनिश्चित होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। संवाद