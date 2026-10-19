Ballia News: नवानगर मंडल की समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर

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पूर्व विधायक संजय यादव जिला महामंत्री हिमांशु सिंह ‘मंटू’, सिकंदरपुर मंडल अध्यक्ष आकाश तिवारी अरविंद राय अनिल पाण्डेय संजय जायसवाल क्षितिज प्रताप सिंह सहित मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई और विभिन्न गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई।मुख्य अतिथि सौरभ जायसवाल और जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने, आपसी तालमेल के साथ काम करने और पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।