फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Ego hollows a person out from within: Sadguru Maharaj

अहंकार मनुष्य को अंदर खोखला कर देता है : सद्गुरु महाराज

Mon, 19 Oct 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Ego hollows a person out from within: Sadguru Maharaj
दोहरीघाट में अंतरराष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में आयोजित आदिशक्ति अखंड महायज्ञ के आठवें दिन उप​स्
मां सरयू के तट स्थित अंतरराष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में शारदीय नवरात्र पर मातेश्वरी परिवार की ओर से आयोजित 10 दिवसीय आदिशक्ति अखंड महायज्ञ के आठवें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
विज्ञापन

परिवार के संस्थापक सद्गुरु जी महाराज ने ध्यान-योग एवं प्रवचन के दौरान कहा कि अहंकार मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है।
इससे बचने के लिए परम सत्ता का स्मरण करते हुए जीवन में विनम्रता अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गेहूं में घुन लगने से वह अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, उसी तरह अभिमान भी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। अहंकार के साथ द्वेष जन्म लेता है, जो जीवन में अशांति बढ़ाता है।
विज्ञापन

व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने के बजाय दूसरों के प्रति सम्मान और सद्भाव रखना चाहिए। सद्गुरु जी महाराज ने भगवान विष्णु, नारद मुनि, मुकुट और खड़ाऊ से जुड़ा प्रसंग सुनाकर अभिमान का दुष्परिणाम समझाया। इस दाैरान सुदर्शन जी, योगेश्वर, धर्मानंद पांडेय, अवधेश सिंह, नित्यानंद , भागीरथी, सुरेश , कृष्णा , किस्मती, रंजू, मालती, संगीता और बविता ने प्रवचन का लाभ लिया। आयोजन स्थल पर आचार्य दिव्यानंद जी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed